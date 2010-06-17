Азаров поздравил медиков с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на торжественном собрании в Национальном дворце искусств “Украина” поздравил медиков с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Я рад от имени правительства поздравить вас с Днем медика и выразить самое глубокое уважение к вашей тяжелой, но жизненно необходимой профессии. Наверное, ваша профессия - единственная, которая встречает человека от рождения и ведет его, к сожалению, до конца», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Вся система государственной власти, вся система местного самоуправления должна шаг за шагом улучшать ситуацию с предоставлением медицинских услуг», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он добавил, что комплексная и системная программа реформирования, которая будет разработана правительством, будет предусматривать не только предоставление качественных медицинских услуг, но и направлена на разработку ряда мероприятий по профилактике и диагностике заболеваний.

Премьер подчеркнул, что в Украине есть определенное количество медицинских клиник, которые уже работают на европейском уровне. «Я поставил задачу перед правительством сделать все для того, чтобы эти одиночные явления стали типичными для нас», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В завершение премьер-министр вручил правительственные награды работникам медицинской отрасли.

*** День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 20 июня.