В Винницкой области 15-летнего юношу убило током
14:28, 17 июня 2010Страна
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Наехал велосипедом на провод
В Винницкой области 15-летнего юноша убило током.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области, трагедия произошла 14 июня в селе Надднестрянщина Мурованокуриловецкого району.
Причиной трагедии стала оборванная линия электропередач, на которую около 12-ти часов ночи, катаясь на велосипеде, наехал парень. Для юного велосипедиста поражение током стало смертельным.
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