В Винницкой области 15-летнего юношу убило током

В Винницкой области 15-летнего юноша убило током.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области, трагедия произошла 14 июня в селе Надднестрянщина Мурованокуриловецкого району.

Причиной трагедии стала оборванная линия электропередач, на которую около 12-ти часов ночи, катаясь на велосипеде, наехал парень. Для юного велосипедиста поражение током стало смертельным.