Руководители Киевской туббольницы забирали зарлаты "мертвых душ"

Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных для обеспечения деятельности государственного медицинского заведения – Киевской областной туберкулезной больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Киевской области, средства из государственного бюджета регулярно поступали на счет больницы, и сметой учреждения предусматривались для оплаты труда медицинского персонала, работающего с тяжелобольными людьми. Получали их, вместо этого, "мертвые души" – несуществующие сотрудники больницы, оформленные администрацией на должности медицинского и обслуживающего персонала. Их "заработную плату", начиная с 2004 года, присваивали руководители больницы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Длится следствие.