Почему расслабление - лучшее лечение
Природа избавляет от стресса
Многие психотерапевты предлагают новый принцип лечения - ландшафтотерапия. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое (но от этого не менее эффективное).
Ландшафтотерапия, по мнению врачей, прекрасный метод психотерапии.
Он включает в себя такие благоприятные воздействия как:
1) лечебный эффект
2) профилактика психических заболеваний
3) реабилитации организма человека за счет воздействии географического и культурного ландшафта
Ведущей целью ландшафтотерапии служит: возвращение измененного функционального и психологического состояния человека. За счет ландшафтотерапии происходит победа над отрицательными эмоциями и переживаниями. Этот метод, создает отличный фон для проведения полноценного психотерапевтического сеанса и устраняет психический дискомфорт. Средства и методы ландшафтотерапии нашли широкое применение в различных программах реабилитации. Ландшафтотерапия способна отвлечь от мысли болезнь, хлопот, избавляет от депрессии и стресса.
Длительное созерцание ландшафта может отвлечь больного от некоторых проблем.
Восприятие человеком окружающего мира реализуется через эмоции и чувства. Желанные ощущения — радость, удовлетворение, душевный покой, счастье — возникают обычно при контакте с природой, произведениями искусства, архитектурой городских ансамблей.
Чувство творческой приподнятости может быть поддержано созерцанием красивого, спокойного ландшафта или, наоборот, стихийного состояния природы, бури.
В ландшафтотерапии видение объектов природы есть пассивный процесс. Эстетическое созерцание великолепия природы только тогда приносит свои плоды, когда происходит творческое восприятие природных эффектов. Помимо этого человек должен периодически переходить к моментам пассивного наблюдения, испытывая при этом благодатный отдых.
Специалисты различают географический, культурный ландшафт, ландшафтную архитектуру. На человека действуют прежде всего такие составные части пейзажа, как цвет, форма и его линия.
Продолжительное воздействие объектов искусственного ландшафта на людей, например, экстерьеров современных жилых зданий, микрорайонов, не «зеленой», а «серой» архитектуры, изменяет, несомненно, их психоэмоциональный статус, вызывает эффект цветового голодания, жажду пространства. Окружающий мир горожанина состоит в большинстве из объектов, сделанных заводским тиражированным способом, механизмов, автомашин, над головой небо в паутине проводов и антенн. Эти объекты постепенно вытесняют впечатление о природе (цветы, деревья, декоративные растения и т.д.).
Проведение ландшафтотерапии требует учитывать так называемую внутреннюю картину болезни, структуру личности больного, его эмоции на окружающий ландшафт. Известно, что положительные эмоции, вызываемые созерцанием произведений искусства и архитектуры, красивым пейзажем, помогают расслабиться и отдохнуть.
Однако максимальный эффект такого положительного действия может проявиться также в том случае, если предложенная больному терапия ландшафтом будет соответствовать структуре его личности, особенностям переживаний и характеру патологических изменений.