Почему расслабление - лучшее лечение

Многие психотерапевты предлагают новый принцип лечения - ландшафтотерапия. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое (но от этого не менее эффективное).

Ландшафтотерапия, по мнению врачей, прекрасный метод психотерапии.

Он включает в себя такие благоприятные воздействия как:

1) лечебный эффект

2) профилактика психических заболеваний

3) реабилитации организма человека за счет воздействии географического и культурного ландшафта

Ведущей целью ландшафтотерапии служит: возвращение измененного функционального и психологического состояния человека. За счет ландшафтотерапии происходит победа над отрицательными эмоциями и переживаниями. Этот метод, создает отличный фон для проведения полноценного психотерапевтического сеанса и устраняет психический дискомфорт. Средства и методы ландшафтотерапии нашли широкое применение в различных программах реабилитации. Ландшафтотерапия способна отвлечь от мысли болезнь, хлопот, избавляет от депрессии и стресса.

Длительное созерцание ландшафта может от­влечь больного от некоторых проблем.

Восприятие человеком окружающего мира реализуется через эмо­ции и чувства. Желанные ощущения — радость, удовлетворение, ду­шевный покой, счастье — возникают обычно при контакте с приро­дой, произведениями искусства, архитектурой городских ансамблей.

Чув­ство творческой приподнятости может быть поддержано созерцанием красивого, спокойного ландшафта или, наоборот, стихийного состояния природы, бури.

В ландшафтотерапии видение объектов природы есть пассивный процесс. Эстетическое созерцание великолепия природы толь­ко тогда приносит свои плоды, когда происходит творческое восприя­тие природных эффектов. Помимо этого человек должен периодически переходить к моментам пассивного наблюдения, испытывая при этом благодатный отдых.

Специалисты различают географический, культурный ландшафт, ландшафтную архитектуру. На человека действуют прежде всего такие составные части пейзажа, как цвет, форма и его линия.

Продолжительное воздействие объектов искусственного ландшаф­та на людей, например, экстерьеров современных жилых зданий, мик­рорайонов, не «зеленой», а «серой» архитектуры, изменяет, несом­ненно, их психоэмоциональный статус, вызывает эффект цветового го­лодания, жажду пространства. Окружающий мир горожанина состоит в большинстве из объектов, сделанных заводским тиражированным спо­собом, механизмов, автомашин, над головой небо в паутине проводов и антенн. Эти объекты постепенно вытесняют впечатление о природе (цветы, деревья, декоративные растения и т.д.).

Проведение ландшафтотерапии требует учитывать так называемую внутреннюю картину болезни, структуру личности больного, его эмо­ции на окружающий ландшафт. Известно, что положительные эмоции, вызываемые созерцанием произведений искусства и архитектуры, кра­сивым пейзажем, помогают расслабиться и отдохнуть.

Однако макси­мальный эффект такого положительного действия может проявиться также в том случае, если предложенная больному терапия ландшаф­том будет соответствовать структуре его личности, особенностям пе­реживаний и характеру патологических изменений.

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