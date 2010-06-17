От аденоидов можно избавиться и без операции

Популярное лекарственное средство – назальный стероидный аэрозоль для лечения сезонных обострений аллергических ринитов может помочь людям страдающим разрастаниями (полипами носа).

Федеральное агенство США по контролю за медикаментами и пищевыми продуктами разрешило использование препаратов мометазона фуроата для консервативного лечения данного заболевания. Обследование 300 пациентов страдающих аденоидами показало, что распыление данного препарата в носовые ходы 1-2 раза в день снижает количество и размер аденоидных разрастаний, уменьшает заложенность носа и действует существенно эффективнее по сравнению с плацебо.

До настоящего времени отсутствовали методы эффективного консервативного лечения полипоза носа и пациенты подвергались хирургическими вмешательствам, которые часто приходилось повторять. Наряду с этим, после повторных операций по поводу полипов носа часто наблюдается снижение обоняния. По мнению отоларингологов, данный метод лечения полипов носа станет средством первого выбора для лечения этого заболевания.

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