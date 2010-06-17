Быстрое и приятное похудение на клубнике

Мы уже вели разговор о том, что такая ягода, как клубника, обладает целым рядом целебных свойств, и упоминали и о тех ее качествах, которые помогают избавляться от лишнего веса, а это значит, что процесс похудения мы можем сделать еще и приятным.

Мы предлагаем вашему вниманию рацион на основе клубники, который поможет вам избавиться от полутора до двух килограммов веса всего за три дня.

Во время диеты на вас будут работать снижение калорийности пищи и те полезные свойства, которыми наделена эта ароматная и вкусная ягода.

День первый.

Завтрак: предполагает употребление всего 140 ккал в виде клубничного кефира, который вы приготовите из 150г клубники и такого же количества нежирного кефира с добавлением одной чайной ложки меда, предварительно измельчите ягоду в пюре.

Второй завтрак: клубничное молоко (100 г клубники, 100мл обезжиренного молока, половина чайной ложки меда). Всего 100 ккал.

Обед: приготовьте себе оригинальный салат из клубники, спаржи, огурца, грудки индейки, кедровых орешков, оливкового масла, лимонного сока, пучка петрушки.

Для этого вам потребуется нарезать спаржу кусочками и отварить ее в подсоленной воде в течение пяти-восьми минут, нарезать клубнику, огурец, грудку индейки и все ингредиенты сложить в одну емкость.

Теперь пришло время для соуса: смешайте одну столовую ложку лимонного сока с таким же количеством оливкового масла, добавьте рубленую петрушку, залейте им салат и сверху посыпьте орешками. Такое блюдо содержит всего 270 ккал.

Полдник состоит из 150г клубничного йогурта, его вы тоже приготовите самостоятельно: 150г клубники, 75г натурального йогурта, половина чайной ложки меда, две столовых ложки кукурузных хлопьев. Всего 130 ккал.

Ужин: И опять вам следует готовить не менее оригинальный салат, для чего вам потребуется отварить картофель «в мундире», порубить лук и сельдерей, мелко нарезать клубнику, смешать творог с йогуртом, мелко нарезанной петрушкой и лимонным соком, полученную массу приправить солью и перцем.

После чего к салату добавляют лук, сельдерей, клубнику, нарезанный кубиками картофель.

Для этого салата вам необходимо иметь под рукой такое количество продуктов: 300г картофеля, одну луковицу, половину пучка листового сельдерея, 100г клубники, 50г нежирного творога, столько же натурального йогурта, пучок петрушки, одну чайную ложку лимонного сока, соль и перец. В общей сложности ваш организм получит 330 ккал.

День второй.

Завтрак состоит из хлеба с клубникой (150г ягоды, два кусочка хлеба из муки грубого помола, 50г творога). Чистую клубнику необходимо нарезать пополам, на хлеб намазать творог и сверху положить ягоду, всего 200ккал.

Второй завтрак: приготовьте экзотический коктейль (150г ягоды, 50г йогурта натурального, 100мл ананасового сока), 130 ккал.

Обед: блинчики с клубникой: перемешайте 100мл молока с одной чайной ложкой меда, одним яйцом, постепенно добавьте к ним муку и щепотку соли и дайте тесту постоять минут тридцать.

Сбрызните клубнику лимонным соком, из приготовленного ранее теста испеките два тонких блинчика, слегка разогрейте 50г яблочного пюре, добавьте 10 мл яблочного сока и перемешайте их с 200г клубники, приготовленным сладким соусом полейте блинчики, всего 450 ккал.

Полдник: клубника со сливками - из 150г ягоды приготовьте пюре, добавьте к ним 150мл сливок и чайную ложку меда, всего 120 ккал.

Ужин: готовьте опять салат из клубники, для этого вам понадобиться 200г кочанного салата, половинка желтого болгарского перца, один томат и 100г клубники, все ингредиенты необходимо нарезать.

Теперь нужно готовить соус для этого блюда: 30г йогурта, две столовых ложки творога, лимонный сок, столовая ложка воды соль и перец перемешиваются между собой и готовым соусом поливаются заготовленные до этого составляющие салата.

К нему подайте четыре хрустящих хлебца, всего 260 ккал.

День третий.

Завтрак: сыр с клубникой – на два ломтика хлеба из муки грубого помола намажьте 30г нежирного творога, тонкими пластиками нарежьте 30г сыра и положите сверху и украсьте бутерброды 70г клубники – 290 ккал.

Второй завтрак: клубнично-яблочный коктейль – яблоко, пять-шесть ягод клубники и стакан молока – 120 ккал.

Первый полдник: витаминная смесь – 100г клубники, одно яблоко, чайная ложка меда, апельсин, 150мл молочной сыворотки. С очищенных и нарезанных фруктов и ягоды приготовьте пюре, добавьте к ним сыворотку и мед. 210 ккал.

Обед: блюдо из трески с клубникой (100г салата, 150г клубники, одна луковица, 100г филе трески, 20 мл лимонного сока, оливковое масло, горчица на кончике ножа, одна чайная ложка яблочного сока, соль и перец).

Измельчите салат, клубнику нарежьте кружочками, а лук тонкими полукольцами.

Сбрызните рыбу лимонным соком, посолите и поперчите ее, запеките в духовке.

Оставшийся лимонный сок смешайте с одной столовой ложкой воды, горчицей, солью, перцем, яблочным соком и 10мл оливкового масла, выложите на блюдо клубнику, лук и салат, полейте готовым соусом, а сверху уложите треску – 250 ккал.

Полдник: клубника маринованная (300г ягоды, столовая ложка лимонного сока, одна чайная ложка меда, 50г йогурта).

Смешайте лимонный сок с медом и столовой ложкой воды, добавьте ягоды и маринуйте их в течение получаса, затем добавьте йогурт, всего 140 ккал.

Ужин: Приготовьте пюре из 100г клубники с 50г йогурта и такого же количества творога, теперь возьмите по одной чайной ложке лимонного и яблочного сока и соедините их с пюре, добавьте соль и перец.

Промойте и очистите одну морковь, один болгарский перец, нарезав их соломкой, а 100г листового сельдерея порубите, и добавьте их к приготовленному соусу – 300 ккал.

Худейте с удовольствием!

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