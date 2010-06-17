Бахтеева инициирует принятие закона о запрете рекламы лекарств

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА инициирует принятие закона о запрете рекламы лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.БАХТЕЕВА сообщила сегодня журналистам.

«На сегодняшний день я, как политик, как врач, подготовила законопроект по запрету рекламы лекарственных средств и препаратов медицинского назначения», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, речь идет о полном запрете подобной рекламы в любой форме.

«То, что касается препаратов медицинского предназначения, они должны быть запрещены», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, этот законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время. Она отметила, что надеется на принятие этого законопроекта.

«К сожалению, я понимаю то, что среди народных депутатов есть тоже те, которые лоббируют фармбизнес, может быть в какой-то степени работают их родственники. Конечно же, реклама – это есть двигатель торговли. Но, конечно же, то, что творится сегодня, это просто недопустимо», - отметила народный депутат.