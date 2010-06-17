Во Франции увеличат пенсионный возраст

Французское правительство заявило о намерении увеличить пенсионный возраст с 60 до 62 лет, против этой меры выступают социалистическая оппозиция и профсоюзы, передает РИА "Новости" со ссылкой на французские СМИ.

Президент Франции Николя Саркози в конце мая заявил, что снижение пенсионного возраста с 65 до 60 лет, которое провел в 1982 году президент-социалист Франсуа Миттеран, во многом ответственно за нынешнюю тяжелую ситуацию в стране. Дефицит бюджета Франции в этом году достигнет рекордных 8% ВВП.

В среду министр труда Эрик Верт представил на пресс-конференции проект пенсионной реформы. Согласно ему, пенсионный возраст в 2018 году составит 62 года. Он будет расти постепенно, на четыре месяца в год, начиная с 1 июля 2011 года. Увеличение пенсионного возраста будет распространяться на все секторы. Применять его начнут к трудящимся, родившимся не ранее 1951 года.

Кроме того, правительство намерено в течение десяти лет увеличить выплаты государственных служащих в фонд соцобеспечения до уровня выплат в частном секторе. Сегодня госслужащие платят в фонд лишь 7,85% от заработной платы, тогда как в частном секторе выплаты составляют 10,55%. Пенсионная реформа предусматривает также увеличение на 1% выплат в фонд соцобеспечения для тех категорий работников, которые получают наибольший доход и, следовательно, платят самый высокий подоходный налог. Эта мера может принести в пенсионный бюджет 3,7 миллиарда евро.

По мнению министра бюджета, эти и ряд других мер позволят выровнять дефицитный пенсионный бюджет к 2018 году и сделать его профицитным в 2020 году с излишками в размере 100 миллионов евро.