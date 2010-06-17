Как вытянуть из тела клеща

Перед выходом в лес нужно подобрать правильную одежду. Она должна быть светлых тонов из гладкой не ворсистой ткани, чтобы клещу было труднее зацепиться. На тело нужно надеть обтягивающее белье, чтобы у лесного клеща было меньше шансов незамеченным проползти к открытой коже.

Рукава должны быть застегнуты, а лучше даже прихвачены резинками. Нижние части брюк заправляются в носки и сапоги. На голову лучше надеть косынку, кепку, другой головной убор или хотя бы капюшон. Обязательно запаситесь специальными средствами для отпугивания лесного клеща. Это могут быть мази или спреи, которые наносятся на открытые части тела и одежду. Сейчас в продаже есть специальный репеллент, которым пропитывают одежду для похода в лес.

Позаботьтесь о домашних любимцах. Если вы берете в лес собаку, обработайте ее шерсть специальными составом, который вам предложат в зоомагазине.

Во время прогулки по лесу старайтесь не задевать и не обрывать ветки растений, которые расположены рядом с тропинкой — этим вы только поможете охотнику зацепиться за вас. Каждые полтора–два часа осматривайте себя и своих компаньонов на предмет насекомых, попавших на одежду, а также обращайте внимание на открытые участки тела и складки кожи.

Если вы опасаетесь появления лесного клеща на вашем дачном участке, постарайтесь предоставить ему как можно меньше возможности найти добычу. Несколько раз в сезон скашивайте траву, не оставляйте пищевые отходы, которые могут привлечь мелких лесных животных, а те, в свою очередь, заинтересуют клещей.

Вернувшись домой, тщательно осмотрите одежду, белье, тело, а также своего питомца, если он ходил в лес вместе с вами. Если вы обнаружили клеща, его нужно как можно скорее удалить. Лучше всего это сделают в травмпункте, но когда возможности обратиться за помощью к специалисту в ближайшее время не предвидится, готовьтесь действовать самостоятельно.

Существует несколько способов удалить клеща, это не особенно трудно, главное, соблюдать основное правило: постарайтесь не раздавить клеща и не оставить на коже присосавшуюся головку.

Клеща нужно извлекать живым, то есть брызгать на него отравляющими жидкостями не следует, иначе только затрудните процедуру.

Лесного клеща нужно взять пальцами или пинцетом (на пальцы можно намотать немного бинта) за брюшко и спинку и аккуратно потянуть его вверх и назад, как бы опрокидывая через спинку. Специалисты утверждают, что после такого действия клещ отделится от кожи и попробует уползти.

Не давите на него слишком сильно, чтобы не раздавить. Если вы раздавите насекомое, его слюна и содержимое желудка могут попасть на слизистые оболочки, а также в мелкие повреждения на коже, и в результате вирус проникнет в кровь.

Еще один способ извлечь клеща — капнуть на него каплю масла. Минут через 15 он должен легко отделиться от кожи.

Также специалисты советуют попробовать удалить паразита ниткой. Нитку заводят между присосавшейся головкой насекомого и поверхностью кожи, перевязывая переднюю часть тела клеща. Затем концы нити тянут вверх и в стороны, отделяя его от кожи.

Место укуса смазывают дезинфицирующими жидкостями. Руки тщательно моют, особенно, если вам не удалось вытащить насекомое целиком, и вы его раздавили.

При первой же возможности нужно обратиться к врачу, чтобы исключить риск заражения. Тем более важно посетить врача, если через 2-3 недели после похода в лес или укуса лесным клещом вы почувствовали недомогание, головную боль, у вас поднялась температура, место укуса покраснело и воспалилось.

В случае любых подозрений не стоит пренебрегать консультацией у специалистов!

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