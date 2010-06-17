Лук помогает думать

По данным японских и французских ученых, лук спасает не только от инфекций, но и омолаживает организм. Кроме того, этот продукт способствует развитию интеллектуальных способностей.

В ходе исследований японские специалисты обнаружили, что лук очищает клетки головного мозга. Активные серные соединения, которые входят в его состав, попадая в кровь, позитивно воздействуют на многие важные зоны, в результате чего мозг омолаживается. В частности, улучшается память, а также происходит положительное влияние на эмоции.

О целебных свойствах лука известно давно. Он считается одним из лучших средств, которые эффективно борются с инфекциями и способствуют укреплению иммунитета.

Кроме того, французские ученые в результате проведенных экспериментов выяснили, что потребление лука и чеснока снижает риск развития заболевания раком молочной железы.

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