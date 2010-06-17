Чаепитие - лучшая профилактика рака яичников

Чаепитие - лучший способ профилактики рака яичников. К таким выводам пришли австралийские ученые из института клинических исследований штата Квинсленд.

По словам автора научной работы доктора Кристины Нэгли, риск развития рака яичников у женщин, в чей ежедневный рацион входит чай, снижается на 30 проц. "При этом абсолютно неважно, какой вид чая предпочесть: зеленый или черный, - подчеркнула доктора Нэгли. - Любой из этих напитков содержит антиоксиданты, способные тормозить рост раковых клеток".

Изучая образ жизни и питание 2,7 тыс австралийских женщин, половина из которых состояла на учете онкологов-гинекологов, ученые установили, что наилучшие показатели были у тех, кто ежедневно употреблял четыре и более чашек чая в день.

В Австралии ежегодно на учет онкологов с раком яичников встают 1,2 тыс женщин, в то время как болезнь уносит жизни 800 человек.

ami-tass.ru