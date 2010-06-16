В Киеве подписан "Меморандум благотворителей"

Представители крупнейших благотворительных фондов Украины сегодня в Киеве подписали “Меморандум благотворителей” в поддержку реформирования законодательства, касающегося благотворительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя программ Украинского независимого центра политических исследований, координатора рабочей группы по реформе законодательства в благотворительной сфере Максима ЛАЦИБЫ, данный документ ставит целью поддержать два законопроекта, которые уже поданы в Верховную Раду - “О благотворительности и благотворительные организации” (№6343 от 26.04.2010) и “О внесении изменений в некоторые законы Украины (об уменьшении налоговой нагрузки на приобретателей благотворительной помощи”) (№6344 от 26.04.2010).

Он отметил, что в этих законопроектах, - они уже поданы в Верховную Раду, - изложены все рекомендации и предложения крупнейших благотворительных фондов Украины.

“Новая редакция законов, которая решает вопрос создания, функционирования, управления, деятельности фондов и приводит их к европейским стандартам, чтобы украинским благотворителям было так же легко, как и в Европе, создать фонд, зарегистрировать его, распространить его деятельность на территорию всей Украины, а не лишь на определенную область или регион," – сказал М.ЛАЦИБА.

По его мнению, законопроекты по благотворительности существенно упростят процедуру регистрации и создания благотворительной структуры в Украине, повысят контроль со стороны благотворителя за средствами, которые передаются для благотворительных целей, уменьшат налоговую нагрузку на гражданина, который получил помощь, будут способствовать введению новых механизмов благотворительной деятельности.

Также новый закон, по словам М.ЛАЦИБЫ, позволит человеку, который нашел благотворителя не “платить непонятные “налоги на доброту” – 15%”. “Например, если человек – инвалид и ему подарили коляску, ему налоговая говорит – заплати 15% за то, что мы – государство – не можем тебе помочь, а помогает кто-то другой," – отметил М.ЛАЦИБА.

Он подчеркнул, что меморандум нужен для того, чтобы зафиксировать поддержку благотворителей этих законодательных инициатив, которые уже внесены в Верховную Раду, “показать народным депутатам, политикам, что это важно и имеет общественную поддержку”.

В свою очередь, директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что Фонд Ахметова, работая над предложениями в законопроекты, ставил перед собой две главных задачи. “В первую очередь – чтобы благотворительность стала профессиональной, максимально прозрачной и открытой. Вторая и основная, чтобы те средства, которые выделяются на благотворительность, максимально доходили до людей, которым нужна эта помощь," – подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По поводу проблемы налогообложения благотворительной помощи, директор Фонда Ахметова отметил, что, например, при помощи на операцию в сумме 170 тысяч гривен (которую недавно предоставило “Развитие Украины”), был уплачен налог в сумме 30 тысяч гривен.

«В принципе, это незначительные средства, мы можем с этим справиться. Но если думать другими терминами... В частности, 30 тысяч гривен – это 3 слуховых аппарата для детей 5-6 лет, которым очень важно слышать этот мир. Государство не может их обеспечить ими. Или это 5 детей с церебральным параличом, которые смогли бы пройти курс реабилитации в клинике Козявкина. Или это 10 пенсионеров, которым нужна помощь, лекарства. Это совершенно другая математика, другой результат. Этого мы хотим, чтобы деньги благотворителей - тех, кто по доброй воле согласился добровольно их отдать для помощи людям, работали эффективно», – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Меморандум подписали директора: Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», фонда “Восточная Европа”, МБФ «Возрождение», Фонда Виктора Пинчука, Фонда Александра Фельдмана, БФ «Украина 3000», БФ «Open Ukraine», Фонда Елены Франчук «АнтиСПИД», Фонда братьев Кличко, МБФ «Каритас Украина», Фонда Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього».

Участники собрания призвали Верховную Раду и Президента Украины как можно быстрее рассмотреть и принять законопроекты “О благотворительности и благотворительных организациях» (№6343 от 26.04.2010) и законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины (об уменьшении налоговой нагрузки на приобретателей благотворительной помощи”) (№6344 от 26.04.2010).

Справка УНИАН. По мнению экспертов, действующий закон "О благотворительности и благотворительных организациях" и нормы налогового законодательства создают значительные препятствия для развития благотворительности в Украине. В частности, закон требует от операторов мобильной связи – взыскать 28 или 36 копеек налога с каждой гривни, которую гражданин отправляет во время смс-марафона на строительство детской больницы или помощь больному человеку; требует от телекомпаний – не упоминать имен и названий тех благотворителей, которые передают подарки в детские дома, если не уплачен налог на рекламу; требует от таможни – ждать несколько месяцев, пока лекарства и медицинские изделия признает гуманитарной помощью специальная правительственная комиссия; требует от банков – отказывать в переводе средств пострадавшим от взрывов в жилых домах (например во Львове и Днепропетровске), пока благотворительный фонд не узнает индивидуальные налоговые коды этих пострадавших и не взыщет авансом 15 процентов налога; требует от ребенка из малообеспеченной семьи – отказаться от приза за победу в школьном конкурсе на лучший рисунок или произведение, потому что стоимость этого приза зачисляется в доход родителей, которые могут потерять право на государственную социальную помощь по меньшей мере на год; требует от инвалида – уплатить не меньше 180 грн. налога, если коляску стоимостью 2000 грн. ему подарил не близкий родственник, а знакомый из соседнего дома.