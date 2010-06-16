Качество лекарств в Украине удовлетворительное

Качество лекарственных средств в Украине является удовлетворительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК сегодня во время совещания в Кабинете министров по вопросам реформирования сферы здравоохранения.

«Из отчета Гослекинспекции (Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины) за 2009 год следует, что в прошлом году забраковано 2 млн. упаковок лекарств, что составляет 0,15% находившихся в обращении», - сказал З.МИТНИК и добавил, что на сегодняшний день ситуация в государстве с качеством лекарств остается не «чрезвычайно сложной».

Кроме того, министр отметил, что существующая в Украине система регистрации лекарственных средств, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, является лучшей среди стран СНГ и максимально приближенная к требованиям Европейского Союза.

Также З.МИТНИК сообщил, что в Украине зарегистрировано 13 тыс. 873 лекарственных средств, из которых 28%, - украинского производства.

«На сегодняшний день можно утверждать, что население Украины обеспечено широким ассортиментом лекарственных средств украинского и иностранного производства, что позволяет в полном объеме обеспечивать лечебный процесс по всем методологическим группам», - подчеркнул З.МИТНИК.

Кроме того, он подчеркнул, что доступность для населения лекарственных средств частично обеспечивает государство.