Врачей нужно обучать работать с современным медоборудованием
Чтобы оно не простаивало годами
Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает необходимость улучшения системы обучения специалистов, работающих с современным медицинским оборудованием.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.
«Мне приходится, к стыду нашему, сталкиваться с фактами, когда завезенное дорогостоящее оборудование, за которое мы платим так нужные для нас деньги, либо завозится не системно, не комплексно, либо завозится без необходимого обучения специалистов и простаивает, годами простаивает», - сказал Н.АЗАРОВ.
В связи с этим он отметил важность серьезного подхода к использованию этого медицинского оборудования и к подготовке специалистов для работы на нем.