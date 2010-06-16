Врачей нужно обучать работать с современным медоборудованием

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает необходимость улучшения системы обучения специалистов, работающих с современным медицинским оборудованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.

«Мне приходится, к стыду нашему, сталкиваться с фактами, когда завезенное дорогостоящее оборудование, за которое мы платим так нужные для нас деньги, либо завозится не системно, не комплексно, либо завозится без необходимого обучения специалистов и простаивает, годами простаивает», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он отметил важность серьезного подхода к использованию этого медицинского оборудования и к подготовке специалистов для работы на нем.