Управление медучреждениями требует усовершенствования

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым усовершенствовать систему управления учреждений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.

«Она (система управления) у нас сейчас, я бы сказал, находится в состоянии свободного полета. Нет общей направленности действий министерства, областных управлений здравоохранения, районных управлений… Кто во что горазд, включая еще наличие ведомственной медицины: Академия медицинских наук, медицинских учреждений Минтранса, Минобороны, СБУ, МВД и пошло, и поехало. Я далеко не все перечислил. Страна у нас одна, а лечат у нас по-разному – одних лучше, других хуже. Поэтому, безусловно, такого не должно быть», - сказал Н.АЗАРОВ.