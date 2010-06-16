Сильнейшие ливни во Франции привели к гибели 11 человек

Сильнейшие ливни на юге Франции привели к гибели 11 человек и заставили эвакуировать тюрьму, передают в среду французские СМИ.

Наибольший ущерб начавшиеся 15 июня ливни нанесли расположенному на Средиземноморском побережье департаменту Вар, передает РИА «Новости». По словам очевидцев, наводнение началось очень быстро - многие никак не успели отреагировать и наблюдали, как грязевые потоки уносят их автомобили.

Как свидетельствуют кадры французских телеканалов, департамент Вар напоминает гигантское грязевое болото, над которым возвышаются крыши домов. По разным данным, без света в регионе остаются до 200 тысяч семей.

В городе Драгиньян, одном из городов департамента, вода поднялась на два метра, размывая дороги и заваливая фонарные столбы. Повреждены сотни автомобилей. Разгул стихии заставил местные власти эвакуировать 500 заключенных из затопленной тюрьмы в Драгиньяне. Их разместили в местах лишения свободы, расположенных на юге и юго-востоке Франции.

Вода затопила железнодорожные пути, сообщение между Тулоном и Ниццей прекращено до четверга. Пассажиров, которые застряли на небольших вокзалах, эвакуировали на автобусах в крупные города.

Днем в среду ливни утихли, и жители смогли осмотреть свои забитые грязью автомобили.

По данным метеорологической службы Meteo France, новые ливни ожидаются в регионе в ночь на 17 июня, однако они пройдут гораздо быстрее и не принесут такого количества осадков.