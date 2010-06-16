В Черкасской области семья отравилась грибами

Муж и жена попали в реанимационное отделение Каневской центральной районной больницы Черкасской области с признаками отравления грибами. По оценке медиков, состояние здоровья больных было средней тяжести.

Как сообщил корреспонденту УНИАН врач по гигиене питания «Каневской санитарно-эпидемиологической станции» Алексей ЛЫСЕНКО, мужчина и женщина употребляли в пищу ядовитые грибы, которые приняли за съедобные. По словам потерпевшей, весь технологический процесс приготовления грибов был соблюден. На следующий день состояние здоровья мужчины ухудшилось. Он был направлен на лечение в реанимационное отделение Черкасской областной больницы.