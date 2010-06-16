В Каховском водохранилище массовый замор рыбы

В Херсонской области в акватории Каховского водохранилища и реки Ингул зафиксирован массовый замор рыбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, по оперативной информации, которая поступила на горячую телефонную линию госуправления, и по информации Херсонгосрыбоохраны, 15 июня на территории Херсонской области наблюдается массовый замор рыбы.

Первый замор зафиксирован в с. Казачьи Лагеря Цюрупинского района и с. Кринки (возле г. Новая Каховка).

Второй зафиксирован по правобережью Каховского водохранилища в районе пгт Нововоронцовка, (Миловская и Гавриловская балка Каховского водохранилища), а также на реке Ингул.

Должностные лица госуправления вместе со специалистами Главного государственного управления охраны, использования и воспроизводства водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области, отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Херсонской области, Главного управления ветеринарной медицины в Херсонской области оперативно выехали на место с целью выявления причин заморных явлений. О факте заморных явлений проинформирована областная государственная администрация и ДЗ «Херсонская областная санитарно-эпидемиологическая станция».

Сейчас по указанному факту продолжается расследование, и его результаты облуправление экологии обещает обнародовать дополнительно.