Сумщина: на летнее оздоровление детей выделено 2,5 млн. грн.

В этом году в Сумской области на оздоровление детей в летний период из областного бюджета выделено более 2,5 миллионов гривен.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Виктор БОБЫРЕНКО. «На оздоровление детей в летний период в Сумской области из областного бюджета выделено 1,283 миллиона гривен, еще 1,3 миллиона будет предоставлено для оздоровления всех детей-сирот. Главная задача, стоящая перед властью, – не допустить сокращения количества детей, которые будут оздоравливаться в стационарных загородных лагерях отдыха», – отметил В.БОБЫРЕНКО.

По его словам, в Сумской области до 17 июня откроются смены во всех оздоровительных лагерях региона, где в этом году отдохнет и оздоровится больше половины всех школьников Сумской области. В частности, организованными формами отдыха и оздоровления этим летом предусмотрено охватить 51 тыс. 932 ребенка, что составляет 54,8 % от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области (94 тыс. 766 чел.). Из них 15 тысяч детей будут отдыхать в 24 стационарных лагерях и 30 передвижных лагерях палаточного типа, остальные – в пришкольных лагерях.

Также В.БОБЫРЕНКО рассказал, что коммунальным учреждением Сумского областного совета «Сумской областной центр отдыха, оздоровления и туризма» запланировано провести 41 тематическую смену в палаточных лагерях, где отдохнет около 1 тыс. 900 детей. Причем, в палаточных лагерях, которые будут действовать на территории Сумской области уже четвертый год подряд, стоимость путевок будет всего 980 гривен за 21 день отдыха, и она является самой низкой в Украине.