Слюна курильщиков ядовита

Многим курильщикам знаком утренний кашель с мокротой. Ученые выяснили, что этот кашель ядовит и заразен. Слюна курильщика поутру богата смолами и прочими канцерогенами, которые разлетаются при кашле в разные стороны.

Медики заявляют, что если некурящий человек проживает с курильщиком больше 7 лет, то табачный кашель появляется и у него. Медики советуют курильщикам закрывать рот платком и почаще его менять.

Кроме того у курильщиков часто больные зубы, которые служат рассадником для бактерий, а это тоже неприятно и опасно как для них самих, так и для окружающих.

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