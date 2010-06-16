В Крыму медики борятся за жизнь тонувшего 7-летнего мальчика

Матрос спас семилетнего мальчика, который тонул в Черном море в Судаке. Ребенок доставлен в реанимацию, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, инцидент произошел днем 15 июня.

Мальчик, который пришел на пляж с матерью, купался в море без ее присмотра. Увидев, что сын оказался на дне, женщина начала звать на помощь. На крик прибежал матрос-спасатель. Когда мальчика достали из воды, он не подавал признаков жизни.

«Матрос оказал первую медицинскую помощь, привел ребенка в чувство и вызвал «скорую помощь». Мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии», - говорится в пресс-релизе Управления МЧС.