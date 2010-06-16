В помещениях Винницкой ОДА запретили курить

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА запретил курение в помещениях ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении Н.ДЖИГИ от 7 июня.

Согласно распоряжению, запрет введен в соответствии с принятым в сентябре 2009 года законом о запрете курения в общественных местах.

Во исполнение распоряжения Н.ДЖИГИ в туалетах облгосадминистрации появились предупредительные таблички: «Курить строго запрещено».

«Это было мое самое первое распоряжение. Я считаю, что человек приходит работать на работу, а не курить. И меня раздражает, когда я вижу, что где-то там возле какого-то учреждения много людей, а девушки, ребята стоят и курят сигареты. Считаю, что такого не должно быть», - прокомментировал свое решение председатель Винницкой облгосадминистрации.