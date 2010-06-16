66-летняя индийка родила тройню

Это самая старая женщина в мире, которой удалось в столь почтенном возрасте родить тройню после ЭКО, проведенного в Национальном центре фертильности в Хариане. Ранее бездетная Бхатери Деви родила двоих мальчиков и одну девочку. Сейчас дети находятся в отделении интенсивной терапии, после того как родились со слишком маленьким весом (1 килограмм, 1,02 килограмма и 652 грамма).

Доктор Анураг Бишной, занимавшийся лечением женщины, отмечает: "Согласно свидетельству о рождении, выданному государственной больницей в округе Ротак, Бхатери Деви родилась 21 мая 1944 года. Бхатери посещала нас последние месяцы для лечения. Это ее первый материнский опыт, который удался лишь с третьей попытки использования ЭКО. Дети появились на свет благодаря кесареву сечению".

Муж Деви 64-летний Дева Сингх очень ждал детей и был рад стать отцом. Это также его первый отцовский опыт. "Она воплотила мою мечту обрести ребенка и наследника семьи. Деви была моей первой женой. После того, как ей не удалось зачать ребенка, я женился еще два раза, но опять ни одна из жен не принесла мне ребенка. Сейчас я очень счастлив и заявляю, что сумею обеспечить моих детей всем необходимым в дальнейшем", - сказал он.

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