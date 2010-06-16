Клубничный сок подтягивает кожу лица

Косметологи клубнику чрезвычайно уважают. В основном ее славу составил отбеливающий эффект: когда кожа, устав сопротивляться, сдается пигментным пятнам, ее спасает клубничный сок, он настоящий пятновыводитель! Лучше всего действуют клубничные маски (мечта натуропата: клубника, лимонный сок и ложка меда), а еще можно – крайне аристократично – протирать лицо после пробуждения клубничным льдом.

Затем стали поступать новые сведения: наша ягода и прекрасный антисептик, в ней и салициловая кислота, обладающая отшелушивающим действием, а значит, клубничный пилинг (зря, что ли, так много мелких семян) обновляет кожу. Но главное выяснилось не так давно, и за это клубнику просто-таки превознесли. Содержащаяся в ней медь стимулирует выработку коллагена, который поддерживает кожу упругой.

Маски и крема

Клубничный сезон – самое время удостовериться во всемогуществе красной ягоды. Надо бы попробовать регулярно, два-три раза в неделю, не отлынивая, делать простые маски из клубничной кашицы. Или баловать лицо клубничным кремом (хорошенько размять ягоды и смешать с кремом обыкновенным и ложкой меда), вместо того чтобы покупать дорогие средства ведущих мировых производителей косметики. А сэкономленные деньги потратить на двадцать ведер свежей ягоды.

newsland.ru