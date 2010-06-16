В Одессе открыли центральную противочумную лабораторию

В Одессе при содействии США открыли центральную противочумную лабораторию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, лаборатория по диагностике особо опасных биологических патологических агентов открыта на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. Мечникова.

"Созданная при содействии США Центральная референс-лаборатория Украины по диагностике особо опасных биологических патологических агентов - это пример партнерства, за которым будущее наших двусторонних отношений», - заявил мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, который прибыл на церемонию открытия вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ.

Э.ГУРВИЦ убежден, что реализация этого важного проекта «позволит снизить риски различного рода инцидентов, связанных с патогенными биологическими агентами, повысит уровень биологической безопасности не только в Украине, но и в Европейском регионе".

В свою очередь, директор Украинского научно-исследовательского института медицины транспорта Анатолий ДОВЖЕНКО отметил, что это первая такого рода лаборатория в Украине, на ее создание потрачено около 3 млн. долл. долл.

«Оснащенная новейшим оборудованием лаборатория способна отслеживать появление новых инфекций и вирусов, возникновения и распространения которых не имеет границ, - подчеркнул ученый. - Мы не должны также забывать о биологическом терроризме, как об одной из форм мирового терроризма. И контролировать возможное распространение патогенов – одна из задач этой лаборатории, где будет база данных всех инфекций, благодаря чему мы сможем знать способности к индикации всех патогенов».