Здоровое питание замедляет симптомы болезни Альцгеймера

Пациенты с начальными стадиями болезни Альцгеймера могут замедлить или даже предотвратить познавательную дисфункцию если начнут правильно питаться, уверяют медики Temple University /США/. Учёные доказали, что рацион, богатый веществом метионином, повышает риск заболевания. Аминокислоты метионина найдены в красном мясе, рыбе, фасоли, яйцах, чесноке, чечевице, луке, йогурте и семенах.

Проводя эксперимент, биологи давали одной группе лабораторных мышей питание с высоким содержанием метионина, а второй - здоровое сбалансированное питание. После пяти месяцев наблюдений первой группе грызунов снизили потребление метионина в течение последующих двух месяцев. Было зафиксировано, что переход на более здоровый рацион питания отменил умственные нарушения, замеченные в течение первых трёх месяцев обогащённого метионином питания. Это было связано с меньшим накоплением амилоидных бляшек в мозге - ещё один признак болезни Альцгеймера.

По мнению клиницистов, даже при ранних симптомах диагноза можно улучшить работу мозга и сохранить главные познавательные способности, выбрав правильное здоровое питание с пониженным содержанием метионина. Также пациентам необходимо практиковать как физические, так и умственные упражнения, напоминают специалисты.