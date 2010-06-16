Лекарство для сердечников, которое вызывает рак

Медики пришли к выводу, что одной из причин развития рака является прием лекарств, которые прописывают пациентам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным американских специалистов, ангиотензин способствует повышению предрасположенности к появлению злокачественных опухолей.

Можно ли обезопасить себя от этого вещества? Нет, поскольку полностью отказаться от использования ангиотензина невозможно. Выход только один – более тщательно обследовать пациентов на предмет раковых заболеваний, уделяя особое внимание мужской предстательной железе и женской груди.

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