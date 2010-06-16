Как компьютерные игры разрушают здоровье

По результатам тестов у профессиональных компьютерных игроков реакция, как у пилотов, но физическая форма как у 60 летних курильщиков, сообщает The Telegraph.

Исследователи провели ряд физических и психологических тестов для того, чтобы определить: можно ли считать компьютерные игры видом спорта. Лучшие профессиональные игроки, безусловно, могут зарабатывать десятки тысяч фунтов в год из призовых и спонсорских фондов, но ученых беспокоит, что годы игр и турниров могут оказаться разрушительными для здоровья.

Доктор Доминик Миклрайт (Dominic Micklewright) из университета Эссекса провел тестирование нескольких элитарных «кибер-спортсменов», чтобы сравнить их с несколькими традиционными профессиональными спортсменами и понять можно ли считать видео-игры спортом. Ментальные и психологические показатели у кибер-спортсменов оказались на том же уровне, что и у обычных спортсменов. А реакция на визуальные раздражители у них — как у пилотов управляющих истребителями, выяснил исследователь.

Но уровень их физической подготовки оказался ужасающе низким. Его можно сопоставить только с уровнем тех, кто намного старше, либо моложе. Один из компьютерных игроков, которому было чуть за двадцать, имел хорошее телосложение и, на первый взгляд, был не менее здоров любого спортсмена. Но тексты с аэробными нагрузками показали, что его физическая подготовка такая же, как у шестидесятилетнего курильщика.

Миклрайт считает довольно опасным для здоровья то, что игроки проводят за компьютером около 10 часов в день.

«Молодые люди такого возраста должны быть более спортивными, — говорит он. — Вероятно такая физическая форма — это один из профессиональных рисков для игроков, которые проводят так много времени перед экраном». Ему сложно предсказать, во что разовьются эти проблемы. Но доктор уверен, что в будущем они имеют долгосрочные последствия для здоровья, в частности, повышенный риск развития сердечных заболеваний.

Зато ученого удивили некоторые характеристики компьютерных игроков, которые порой превосходили профессиональных спортсменов.

«Время их реакций, моторика, повышенное желание конкуренции и эмоциональность были очень схожи, — рассказал Миклрайт. — У большинства спортсменов высокий уровень положительных чувств и низкий уровень негативных эмоций, таких как депрессия и усталость, примерно, то же самое есть и у профессиональных игроков в компьютерные игры».

Но это не делает видео-игры спортом, заключил исследователь. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок не позволяет отнести их к спортсменам. «Существует неразрывная связь между функционированием ума и тела», — сказал он.

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