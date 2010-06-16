Молочную аллергию вылечит ...молоко

Известно, что у многих детей есть аллергия на молочную лактозу. Чтобы она не развивалась, следует приучать ребенка к коровьему молоку с первых дней жизни, убежден профессор Ицхак Кац и его коллеги из Университета Тель-Авива. Ученые провели исследование, наблюдая за 13000 младенцами, родившимися в клинике "Асаф а-Рофе" с 2004 по 2006 год.

Итак, специалистами была собрана и проанализирована информация о кормлении детей до момента, как у них была выявлена аллергическая реакция на молочные продукты. В первую очередь, исследователей интересовала, какой вид дополнительного прикармливания используют родители: смеси на основе коровьего молока, смеси на основе сои или другие заменители. Особое внимание было уделено 300 детям, матери которых сообщили, что у их детей появилась аллергическая реакция на молоко. На самом же деле аллергия была выявлена только у 66 детей.

Стоит подчеркнуть: молоко – один из самых распространенных аллергенов. Где-то от 2% до 5% детей из-за аллергии не могут употреблять молочные продукты. Но проведенное исследование показало, что самый опасный тип аллергии IgE встречается лишь у 0,5% детей. В свою очередь, только 0,05% из детей, которые употребляли смеси из коровьего молока в первые 14 дней после рождения, страдают от аллергии. А вот среди детей, начавших получать молочные продукты в период с 105 по 194 день, этот показатель равен 1,75%. Из этого Ицхак Кац делает вывод: лучшая профилактика аллергии на молочные продукты - "молочная прикормка" с самых первых дней жизни.

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