ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По данным Всемирной организации здравохранения, более 50% всех лекарств назначаются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом, и каждый второй пациент принимает лекарства неправильно.

Чрезмерное, недостаточное или неправильное использование лекарств наносит вред людям и приводит к расточительному расходованию ресурсов.

Более 50% всех стран не проводят основную политику по стимулированию рационального использования лекарств.

В развивающихся странах менее 40% пациентов государственного сектора и 30% пациентов частного сектора проходят лечение в соответствии с клиническими руководящими принципами.

На улучшение использования лекарственных средств эффективно влияет сочетание таких мер, как образование и контролирование поставщиков медицинских услуг, просвещение потребителей и надлежащие поставки лекарственных средств, в то время как любая из этих мер в отдельности оказывает ограниченное воздействие.

Рациональное использование лекарственных средств подразумевает правильное, соответствующее и надлежащее использование лекарственных средств. Рациональное использование означает, что пациенты получают надлежащие лекарственные препараты в правильных дозировках, на соответствующий период времени и по самой низкой стоимости для них и их сообщества.

Неправильное использование лекарственных средств

По оценкам ВОЗ, более половины всех лекарств назначается, отпускается или продается ненадлежащим образом, и каждый второй пациент принимает их неправильно. Это неправильное использование может принимать форму чрезмерного, недостаточного или ненадлежащего использования рецептурных препаратов или лекарств, отпускаемых без рецепта.

Распространенными проблемами являются полипрагмазия (использование слишком большого количества лекарственных средств), чрезмерное использование антибиотиков или инъекций, несоблюдение клинических руководящих принципов при назначении лекарств, ненадлежащее самолечение.

В развивающихся странах доля пациентов, проходящих лечение в соответствии с клиническими руководящими принципами в отношении распространенных болезней на уровне первичной медико-санитарной помощи, составляет менее 40% в государственном секторе и 30% в частном секторе. Так, например, менее 60% детей с острой диареей получают необходимую пероральную регидратационную терапию, в то время как более 40% получают антибиотики, которые не являются необходимыми, лишь 50% людей с малярией получают рекомендуемые противомалярийные препараты первой линии; лишь 50%-70% людей с пневмонией проходят лечение надлежащими антибиотиками, в то время как до 60% людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей получают не нужные им антибиотики.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Устойчивость к противомикробным препаратам. Чрезмерное использование антибиотиков усиливает устойчивость к противомикробным препаратам, приводя к тому, что все большее количество лекарств становится не эффективным против инфекционных болезней. Многие хирургические процедуры и методы лечения рака не возможны без антибиотиков, используемых для борьбы с инфекцией. Устойчивость приводит к затяжному течению болезней, более длительному пребыванию пациентов в больницах и даже их смерти. Связанные с ней расходы исчисляются в 4-5 миллиардов долларов США в год в Соединенных Штатах Америки1 и 9 миллиардов евро в год в Европе2.

Неблагоприятные реакции на лекарства и ошибки в медикаментозном лечении.. Неблагоприятные реакции на лекарства, вызванные их неправильным использованием, или аллергические реакции на лекарства могут приводить к усугублению болезни, страданиям и смерти. По оценкам, неблагоприятные реакции на лекарства ежегодно обходятся в миллионы долларов.

Расточительно расходуемые ресурсы.. 10%-40% национальных бюджетных средств здравоохранения расходуется на лекарства. Приобретение лекарств на собственные средства может создавать значительные финансовые трудности для людей и их семей. При неправильном назначении и использовании лекарств расточительно расходуются миллиарды долларов из государственных и личных средств.

Подрыв доверия пациентов. Чрезмерное использование ограниченного количества лекарств может приводить к их нехватке или продаже по недоступным ценам, что в результате подрывает доверие пациентов. Плохие или негативные результаты в отношении здоровья, вызванные ненадлежащим использованием лекарств, также могут подрывать доверие.

Какие факторы способствуют неправильному использованию лекарственных средств?

Отсутствие навыков и знаний. Неопределенность диагноза, отсутствие у лица, назначающего лекарства, знаний об оптимальных подходах при соответствующих диагнозах, отсутствие независимой информации, такой как клинические руководящие принципы, отсутствие возможностей для последующего наблюдения за пациентами или опасений в связи с возможными судебными разбирательствами приводят к ненадлежащему назначению или отпуску лекарственных средств.

Ненадлежащее неэтичное продвижение лекарственных средств фармацевтическими компаниями. Большинство лиц, назначающих лекарства, получают информацию, главным образом, от фармацевтических компаний, а не из независимых источников, таких как клинические руководящие принципы. Это часто может приводить к чрезмерному использованию. В некоторых странах разрешается прямая реклама лекарств, отпускаемых по рецептам, среди потребителей, что может приводить к оказанию пациентами давления на врачей с целью назначения им не являющихся необходимыми лекарств.

Прибыль от продажи лекарств. Во многих странах розничные торговцы лекарствами назначают и продают лекарства без рецептов. Их доход зависит от количества проданных им лекарств, что приводит к чрезмерному использованию лекарств, особенно более дорогих лекарств.

Неограниченное наличие лекарств. Во многих странах рецептурные препараты, такие как антибиотики, свободно продаются без рецепта. Это приводит к чрезмерному использованию, ненадлежащему самолечению и несоблюдению дозировок.

Чрезмерная нагрузка медицинского персонала. Многие лица, назначающие лекарства, имеют слишком мало времени на каждого пациента, что может приводить к неправильному диагнозу и лечению. В таких обстоятельствах лица, назначающие лекарства, полагаются на те препараты, которые они обычно назначают, из-за отсутствия времени на обновление знаний в области лекарств.

Не доступные по стоимости лекарства. В случае, когда лекарства не доступны по стоимости, люди либо не могут купить их в необходимом для полного курса лечения количестве, либо не могут купить их вообще. Вместо этого они могут искать альтернативные варианты, такие как лекарства негарантированного качества, продаваемые в Интернете или из других источников, или лекарства, которые были назначены их родственникам или друзьям.

Отсутствие координированной национальной фармацевтической политики. Менее половины всех стран проводят основную политику, рекомендуемую ВОЗ для обеспечения надлежащего использования лекарственных средств. Она включает надлежащие меры и инфраструктуру для мониторинга и регулирования использования лекарств, а также подготовку и контролирование работников здравоохранения, назначающих лекарства.

ЧТО УЛУЧШИТ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ВОЗ рекомендует странам осуществлять национальные программы по стимулированию рационального использования лекарственных средств с помощью политики, структур, информации и образования. Эти меры включают:

* национальный орган для координации политики по использованию лекарственных средств и мониторингу их воздействия;

* основанные на фактических данных клинические руководящие принципы по подготовке, контролированию и поддержке процесса принятия решений в отношении лекарств;

* перечни основных лекарственных средств, используемые для закупок лекарств и возмещения расходов по медицинской страховке;

* создание в районах и больницах комитетов по лекарственным и терапевтическим средствам для мониторинга и проведения мероприятий по улучшению использования лекарственных средств;

* включение проблемного обучения в области фармакотерапии и назначения лекарств в учебные программы студентов высших учебных заведений;

* требование непрерывного медицинского образования в качестве необходимого условия для получения лицензии на ведение врачебной практики;

* общественно-доступная независимая и объективная информация о лекарственных средствах для медицинского персонала и потребителей;

* просвещение населения в отношении лекарственных средств;

* устранение финансовых стимулов, приводящих к назначению ненадлежащих лекарств, например, такой практики, когда лица, назначающие лекарства, продают их с целью получения прибыли для увеличения своих доходов;

* нормативно-правовые акты, обеспечивающие соответствие этическим критериям при осуществлении деятельности по продвижению лекарственных средств; и

* надлежащее финансирование для обеспечения наличия лекарственных средств и медицинского персонала.

Самым эффективным подходом для улучшения использования лекарственных средств на уровне первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах является сочетание таких мер, как образование и контролирование поставщиков медицинских услуг, просвещение потребителей и надлежащие поставки лекарственных средств. Каждая их этих мер в отдельности оказывает ограниченное воздействие.