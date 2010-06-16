В украинских семечках нашли опасный металл

Семечки подсолнечника, которые продаются в Украине, опасны для здоровья. Такое заявление сделал Центр независимых потребительских экспертиз "Тест".

Во всех проверенных Центром образцах было обнаружено превышение тяжелого металла кадмия в 2-6 раз.

"Ключевым моментом тестирования семечек была проверка на содержание бензапирена и кадмия. Канцероген бензапирен в значительных количествах не раз обнаруживался в подсолнечном масле. Однако в семечках его оказалось не много: 0,7-1мкг на кг, при норме 2мкг на кг. Зато ситуация с кадмием просто поразила. Из 13 образцов семечек, в том числе и зарубежного производства, и семечек с базара, большое содержание кадмия обнаружилось во всех образцах", - сказано в сообщении.

Наибольшее количество металла обнаружено в семечках Mogyi производства Mogyi Ltd (Венгрия) - 0,63 мг на кг при норме не более 0,1мг/кг.

Также много кадмия в семечках "Солнце" производства "ТД Солнце" (Донецк) - 0,47 мг на кг, Stakan semechek premium производства ЗАО "Энергомаш" (Красноармейск) - 0,42 мг на кг, Захід производства ООО "Захид ТМ" (Ступки) - 0,46 мг на кг, Юзовские отборные производства "Цитрон Плюс" (Донецк) - 0,37 мг на кг, Semki max производства "Снэк Экспорт" (Днепропетровск) - 0,31 мг на кг. Семечки, купленные на базаре возле метро "Лесная", содержат кадмия 0,24 мг на кг.

"Подсолнечник способен активно накапливать кадмий, вытягивая этот тяжелый металл из почвы. А в почву кадмий попадает с фосфатами, которые наряду с нитратами являются самим популярными удобрениями в сельском хозяйстве. Одним из основных источников кадмиевого загрязнения почв является их удобрение, в особенности суперфосфатом, куда кадмий входит в качестве примеси", - отмечается в сообщении.

"Печально, что как раз внесение фосфатных удобрений и повышает урожайность подсолнечника, - сообщили в Центре. - Еще страшнее то, что кадмий накапливается в организме. При этом в первую очередь поражаются почки и нервная система, позже начинаются серьезные проблемы с костями, поскольку кадмий нарушает минерализацию костей и блокирует синтез витамина Д".

gazeta.ua