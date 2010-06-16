В Кременчуге трехлетний ребенок выпал с 4-го этажа и остался жив

Госпитализирован в больницу

Вчера в городскую детскую больницу Кременчуга Полтавской области был госпитализирован трехлетний мальчик, выпавший с балкона 4-го этажа. Как сообщил УНИАН начальника городского отдела здравоохранения Валерий ЛИТВИНЕНКО, ребенок вышел на балкон, оперся на москитную сетку и выпал. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, перелом предплечья.

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