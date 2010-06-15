Парламент хочет усилить контроль над применением пестицидов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите растений”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 353 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что одним из основных задач государственного контроля в сфере защиты растений является осуществление постоянного государственного контроля за соблюдением регламентов применения пестицидов и агрохимикатов (только регуляторов роста), а также за содержанием остаточного количества пестицидов, нитратов и нитритов в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения.

Кроме того, предусмотрено, что к компетенции Главной государственной инспекции защиты растений специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики относится, в частности, контроль за оптовой и розничной торговлей средствами защиты растений; выдача сертификата соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов (только регуляторов роста) в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения и сертификата соответствия содержания остаточного количества пестицидов, нитратов и нитритов в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения.