Украинские врачи впервые в мире провели уникальную хирургическую операцию трехмесячному младенцу

Украинские врачи впервые в мире провели уникальную операцию трехмесячному младенцу с редким врожденным пороком сердца и гигантской опухолью печени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Главный детский кардиохирург Украины, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ отметил, что ему впервые за 25-летнюю кардиохирургическую практику пришлось оперировать ребенка с таким сложным комплексным пороком.

“У новорожденной девочки наблюдалось отсутствие клапана легочной артерии с дефектами желудочковой перегородки, врожденный порок трахеи и правого бронха, а также у ребенка была врожденная гигантская опухоль, прораставшая из печени”, – отметил И.ЕМЕЦ.

По словам кардиохирурга, медики приняли решение об оперативном вмешательстве, иначе у младенца не было шансов выжить.

“Когда отказываешь ребенку в помощи, то сам болеешь достаточно долго. Я видел, что это неоперабельный случай, но этот ребенок тихонько угасал. Я советовался с коллегами, потом пригласил онколога–хирурга профессора ЩЕПОТИНА и мы рискнули сделать совместную, объединенную операцию и на сердце, на трахеях, бронхах, а также по поводу опухоли печени. В моей практике это первый такой случай, когда мы делали объединенную операцию”, – сказал И.ЕМЕЦ, подчеркнув, что подходы к вмешательству проводились в процессе операции, потому что не хватало опыта.

Рассказывая о ходе объединенного оперативного вмешательства, кардиохирург отметил, что операция длилась целый день, были привлечены около 15 специалистов, в частности, три кардиохирурга, три хирурга-онколога, другие специалисты-медики.

“Сначала была сделана рутинная подготовка, далее была удалена страшная опухоль – больше, чем голова ребенка, а затем были проведены операции на сердце, бронхах и трахее. Послеоперационный период был очень тяжелый. 60 дней наши реаниматологи боролись за жизнь этого ребенка. Приятно говорить, что все сложные периоды позади”, – отметил врач.

По его словам, самым приятным является то, что после полного гистологического обследования врожденная опухоль печени оказалась незлокачественной, поэтому ребенок имеет право на жизнь как здоровый человек.

В свою очередь, главный онколог Украины, директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН отметил, что когда было принято решение об оперативном вмешательстве, состояние младенца было сверхтяжелым.

По его словам, к операции медики готовились очень серьезно. “Буквально по пунктам были расписаны наши действия, вероятные проблемы. В ходе операции каждый четко выполнял свою работу, каждый из нас получил профессиональное удовольствие от того, что мы сделали”, – подчеркнул И.ЩЕПОТИН.

“Готовясь к операции, ни один из врачей не допускал, что такое оперативное вмешательство в истории медицины никто и никогда не выполнял. Операция выполнена нами впервые в мире. Об этом мы узнали уже после операции и, наверное, это очень хорошо. Потому что эта неизвестность перед операцией повлияла бы на наше решение”, – сказал И.ЩЕПОТИН.

Он сообщил, что российские коллеги, проведя серьезный скрининг мировой медицинской литературы и не обнаружив ни одного подобного случая, поздравили украинских медиков.

По убеждению И.ЩЕПОТИНА, несмотря на то, что в обществе бытует невысокое мнение о медицине, “все же мы должны гордиться тем, что имеем в нашей стране. Уровень медицины в Украине достаточно высок, ей нужно лишь немного помочь”.

Справка УНИАН. На сегодняшний день врожденные пороки сердца остаются в Украине одной из доминирующих причин детской смертности. Ежегодно в стране рождается 6-7 тысяч детей с пороками сердца. Половине с них до периода окончания новорожденности нужна помощь, иначе малыши умирают. Без хирургического вмешательства 42% детей умирают до 18 лет, около 90% из них – до года.

По данным Министерства здравоохранения, всего на учете состоят около 40 тысяч детей с врожденной сердечно-сосудистой патологией в возрасте до 14 лет.