В Закарпатье вследствие урагана пострадали 11 человек

В Закарпатской области вследствие урагана повреждены 254 дома, пострадали 11 человек.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, вчера вечером по территории Виноградовского, Хустского, Береговского, Раховского и частично Иршавского районов пронесся мощный ураган. В частности, в Виноградовском районе повреждены кровли 254 жилых домов.

Кроме того, по словам Ф.ФИЛИПА, повреждены крыши 8 школ и спорткомплекса в с. Петрово.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС Украины, во второй половине 14 и в ночь на 15 июня вследствие осложнения погодных условий (дождь, град и порывы ветра местами до 25 м/с) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 9 областях, и в частности в Закарпатье, произошло обесточивание 258 населенных пунктов (в том числе 64 н.п. частично).