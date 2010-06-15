В Киеве подпишут Меморандум благотворителей Украины

16 июня 2010 в 11.00 в помещении гостиницы «Opera» (ул. Богдана Хмельницкого, 53) состоится торжественное подписание текста «Меморандума благотворителей Украины» в поддержку законопроектов «О благотворительности и благотворительных организациях» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно уменьшения налоговой нагрузки на получателей благотворительной помощи).

К подписанию меморандума приглашены директора крупнейших благотворительных фондов: фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», МБФ «Возрождение», фонд Виктора Пинчука, фонд Александра Фельдмана, БФ «Украина 3000», БФ «Open Ukraine», фонд Елены Франчук «АнтиСПИД», фонд братьев Кличко, МБФ «Каритас Украина», фонд Святослава Вакарчука «Люди будущего».

Это событие стратегического значения и влияния - благотворители Украины объединились ради улучшения условий развития благотворительности, ведь сейчас:

· Создать благотворительную организацию в Украине намного сложнее и дороже, чем бизнес-компанию. Сроки регистрации в среднем длиннее в 15 раз, а стоимость услуг по регистрации всеукраинских благотворительных организаций в 2-3 раза выше, чем для хозяйственных обществ;

· Человек-инвалид, получая в подарок от любого юридического лица инвалидную коляску, должен уплатить за это налог в размере 15% от стоимости тележки;

· Мать и отец, которые собирают через sms благотворительные пожертвования на срочную операцию, от которой зависит жизнь их ребенка, должны с каждой полученной гривни отдать не менее трети суммы на государственные налоги и сборы;

· Молодой отечественный талантливый музыкант, получая благотворительную поддержку для участия в международном музыкальном конкурсе и достойном представлении Украине в мировом сообществе, должен уплатить за это налоги.

На мероприятие также приглашены народные депутаты, которые выступили субъектами представления законопроектов: Юлия Новикова (ПР), Леся Оробец (НУНС), Александр Фельдман (БЮТ), Анатолий Зарубинский (Блок Литвина).

По завершению официальной части всех участников ждет свободное общение относительно новых законопроектов во время фуршета.

По вопросам аккредитации обращайтесь к Татьяне Трегобчук и Ирины Кавецкого по телефонам: 502 52 14, 279 24 35 или 095 410 27 июля и email: ttregobchuk@fdu.org.ua; ira.kavetskaya @ uncpd.kiev.ua