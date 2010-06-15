Завтра жаркая погода сохранится на юге и востоке Украины

Завтра в Украине осадков не ожидается, только ночью в восточной части, а днем в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью около 15°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 24°.