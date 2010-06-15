Принят проект закона о банках тканей и клеток человека

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» (относительно деятельности банков тканей и клеток человека).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 343 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается установить, что деятельность по предоставлению услуг по заготовке, переработке, консервированию, хранению и выдаче тканей и клеток человека подлежит лицензированию.

Конечными положениями законопроекта предусмотрено, что юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физические лица - предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг по заготовке, переработке, консервированию, хранению и выдаче тканей и клеток человека, должны получить лицензии на протяжении года с момента утверждения лицензионных условий осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности.