Чем полезна морская вода?

А знаете ли вы, что в жилах наших текут воды древнего моря? Ученые вывели формулу морской воды времен палеозоя, и выяснилось, что по составу она полностью совпадает с минеральным составом нашей крови. Вообще-то гипотеза о том, что жизнь зародилась в море, на самом деле молодая: ей всего век от роду. В 1898 году ее высказал ученый по фамилии Бунге, который утверждал, что современные животные унаследовали от своих предков неорганический состав крови.

Когда-то для живых организмов вода была внешней и внутренней средой, и они приспособились к соотношению ионов, характерных для древнего моря. А состав воды земных морей постепенно изменялся с течением лет. И тогда организмы тоже должны были или меняться, или сохранять постоянство внутренней среды. Но природа использовала обе эти возможности. И теперь мы несем в себе это древнее море, и даже передаем его по наследству.

Как использовать эту информацию с пользой для здоровья? Например, нужно купаться в водах Азовского и Каспийского морей, а эта вода нам оптимально подходит, если вы стремитесь к комфорту и равновесию. Что же до действия более соленых морей, то оно на первый взгляд гораздо более активно. Те, кто отдыхал на Средиземном море или тем более на Мертвом, замечали эффект быстрого похудения. Увы, к реальному сбросу килограммов это не имеет отношения: просто из-за разности в солености жидкость нашего тела как бы переходит наружу, и приняв обычные пресные ванны, вы быстро восстановите свой статус-кво.

Справедливости ради заметим, что пользу от морских купаний человечество осознало не так давно. Первый труд, который описывал целебные свойства морских ванн, увидел свет в Оксфорде в 1750 году. И после его выхода в Англии и Германии стали относиться к морским ваннам, как к лечебным процедурам. А в моду купания вошли лишь в 19 веке, этому способствовало то, что показ ноги выше щиколотки перестал казаться фривольным. Ведь еще в начале прошлого века купанием называли прогулки по мелководью вокруг берега.

Зато теперь терапевты считают, что от морских купаний улучшается кровоснабжение отдельных органов, понижается давление, уменьшается частота сердечных сокращений. Не говоря уже о безусловном закаливающем эффекте!

Ревматологи скажут вам, что морская вода богата минералами и микроэлементами, а поэтому оказывает благотворное влияние на больных артрозом.

Пульмонологи убеждены, что не зря легочные патологии лечили купанием еще со времен Гиппократа. Целебная вода и морской воздух укрепляют иммунитет, повышая сопротивляемость организма даже к возбудителям туберкулеза.

Дермотологи видят в морских купаниях только один минус: после них повышается чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому на пляже можно так легко обгореть. Но при купании в эпидермис проникают электролиты, которые активизируют обмен веществ и улучшают состояние клеток.

Наконец, у иммунологов тоже есть свои аргументы «за»- в море присутствуют ионы магния, которые стимулируют многие жизненно-важные процессы, связанные с образованием костной ткани, делением клеток и так далее. Так что у вас есть как минимум 5 аргументов за то, чтобы искупаться в море!

Ну да не купанием единым счастлив на море человек. Все знают, что вода и воздух во многом целебны потому , что в их состав входит йод, один из самых необходимых нам минералов. Йод может наладить работу щитовидной железы, укрепить нервную и иммунную системы, повысить сопротивляемость организма, понизить уровень холестерина в крови. По мнению ученых, йод активизирует работу мозга и улучшает память.

А что может быть более здоровым времяпрепровождением летом, чем прогулки по воде? Да, да, именно ходьба по кромке моря или озера или речного берега... Ведь это классическая водная процедура, которая подобно контрастному душу заставляет работать защитные силы организма. Регулярными, то есть в течение одной-двух недель, пробежками по воде, в идеале по морской воде, мы принуждаем действовать не только температурные и тактильные рецепторы кожи, но также подкожные слои.

Терапевтический эффект от этой несложной процедуры во много раз увеличивают песок и мелкие камушки, которые заставляют работать рефлекторные точки на ступне. Кроме того быстро двигаться по мокрому песку, который буквально убегает из-под ног, очень непросто, а значит, физическую нагрузку получают все практически все мышцы ног, живота и ягодиц. Интенсивную прогулку по кромке моря можно сравнить с получасовым занятием на велотренажере. Главная хитрость заключается в том, что ногу каждый раз нужно полностью вынимать из воды. А всеми пробежками заниматься до тех пор, пока не замерзли ноги!

Также прекрасно подстегивают иммунитет прогулки по росе - и утренней, и вечерней. Поможет эта процедура и избавиться от бессонницы, и при чрезмерном расширении вен.... Словом, давайте разумно использовать время на пляже, когда под боком есть такой уникальный природный тренажер!

Екатерина Хохлова

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