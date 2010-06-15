Самое опасное место для еды

Именно за рулём «железного коня» у вас больше всего шансов словить пищевое отравление, утверждают микробиологи из Великобритании.

Подумайте, что приходит вам на ум, когда речь заходит о плохой гигиене? Наверняка, туалетное сиденье или какая-нибудь общественная уборная. А теперь попытайтесь вспомнить самый неприятный и грязный пункт питания, где вам доводилось побывать. Скорее всего, это привокзальная забегаловка или, в крайнем случае, столовая в школе. Как бы там ни было, реальные факты далеки от этих представлений и стереотипов. Учёные из университета Астона в Британии вычислили самое грязное и, следовательно, самое неудачное место из тех, где мы часто едим, и им оказался… салон личного автомобиля.

Признайтесь, для многих из нас автомобиль стал практически вторым домом. Здесь можно и поспать, и отогреться, и спрятаться от дождя, а также почитать, поболтать по телефону, постричь ногти, накраситься и даже поесть. И именно эта привычка обходиться с салоном авто как с любой из комнат нашей квартиры и делает его крайне негигиеничным, считают учёные. Вспомните, как часто вы проводите уборку (хотя бы даже и не генеральную) у себя дома? А как часто полностью вычищаете салон? То-то же.

В результате на маленьком замкнутом пространстве вашей машины собираются в буквальном смысле тысячи бактерий, заносимых на грязных руках и подошвах обуви. Там они плодятся и размножаются, а вы, ничего не подозревая, подхватываете их обратно и глотаете вместе с едой. Между тем, с руля и дверных ручек на ваш бутерброд могут попасть такие опасные микроорганизмы, как Bacillus cereus (вызывает рвоту и диарею) и различного вида стафилококки (поражает кожу и соединительные ткани) — и это только самые именитые из тех патогенов, что английские исследователи обнаружили в салонах типичных семейных авто.

Самыми «заражёнными» зонами автомобиля, как ни странно, являются руль, рычаг переключения передач и… сиденья, особенно переднее пассажирское. Именно туда чаще всего сбрасывают всё недоеденное и оставленное на потом, а в это время в еде плодятся бактерии. Особенно шустро они размножаются на жаре, так что и зимой — когда вы включаете обогреватель, — и летом — когда машина нагревается на солнце — бациллы чувствуют себя вполне уютно.

А вот стафилоккоки, наоборот, ютятся не на, а под сиденьями, констатировали британские исследователи. Но если туда вы наверняка лазаете довольно редко, то вот дверных ручек и руля — которые также приглянулись этим опасным микробам — касаетесь постоянно. А потом этими же руками пьёте, едите, трогаете лицо и глаза (это к слову о привычке красить глаза перед зеркалом заднего вида).

В общем, результаты исследования получились, мягко говоря, устрашающими. Но ещё более удручающе выглядят данные опроса, проведённого среди водителей в рамках той же работы. Оказалось, более 70% автолюбителей регулярно едят или пьют в салоне авто, а около половины при этом оставляют продукты в машине на ночь. Лишь 50% заявили, что моют салон чаще одного раза в месяц; и почти каждый второй признался, что когда-либо пачкал обшивку чем-то съедобным, но вычистить остатки пищи не успел до сих пор. Ещё 30% водителей постоянно перевозят в машине животных, а они уж точно заносят в салон сотни непрошенных гостей.

— Естественно, нас ужасает мысль о приёме пищи в уборной или с пола, но при этом мы и не подозреваем о том, что еда в салоне авто может представлять аналогичную угрозу для здоровья, — цитирует Daily Mail одного из авторов исследования доктора Энтони Хилтона. — Очень важно, чтобы сейчас — когда на улице становится всё жарче и жарче — люди осознавали важность гигиены, не оставляли продукты в машине и чистили салон после перевозки животных.

Хилтон также предупредил, что «если вы чувствуете себя в машине как дома и позволяете себе там есть и пить, убирайтесь в салоне с таким же подходом — как в собственной спальне или на кухне».

Лев Пухлых

aif.ru