Кубинские рецепты долголетия

Трудиться, любить, есть сладкое, слушать музыку, молиться и даже ... курить - вот лишь некоторые привычки группы 100-летних кубинцев, которые смеются, когда их спрашивают о секретах их долголетия. Они утверждают, что жить в этом мире будут столько, "сколько Бог пожелает".

"Мне всегда задают этот вопрос", - говорит Аркадио Радильо Арола, 102-летний житель Гаваны. Десятилетиями Радильо работал продавцом газет и уборщиком в университете, а сейчас он встретился вместе с другими соотечественниками-долгожителями. Они решили рассказать о своих многолетних привычках, которые позволили им, несмотря на преклонный возраст, самостоятельно приехать на встречу.

"Музыка - самое большое удовольствие в моей жизни, - продолжил Радильо. - я женат, у меня есть дочь, но я еще надеюсь влюбиться, так как в любом возрасте всегда надо влюбляться в женщин".

В своем статусе мужчины Радильо принадлежит к меньшинству среди долгожителей. Согласно сведениям Института исследований долголетия, старости и здоровья, в списке тех, кто перешагнул столетний рубеж, 60,3 проц занимают кубинские женщины. В настоящее время одна из них - Канделария Родригес, живущая на востоке страны, - считается самой пожилой жительницей карибской республики. Ей исполнилось полных 125 лет. До нее самым старым кубинцем был Бенито Мартинес, который скончался в 2006 году в возрасте 126 лет.

В настоящее время Остров свободы насчитывает 1 тыс. 541 человека в возрасте старше ста лет. Специалисты института утверждают, что к 2015 году Куба по этому показателю может стать лидером в Латинской Америке.

По данным института, большинство кубинских долгожителей проживают в местах своего рождения. Они не относятся к глубоко верующим людям, но верят в существование Бога. К тому же они энергичны, как правило, сильны духом, хорошо адаптируются к окружающей обстановке и знают, как можно снять стресс.

Бывшая акушерка Льюминада Седеньо, которая отметила в прошлом январе столетний юбилей, сказала журналистам, что "никогда не думала о своем возрасте, так как всю жизнь должна была много работать. Ее окружают пятеро детей, 20 внуков и 10 правнуков. Седеньо и сейчас не сидит сложа руки, на ее плечах - забота о доме. А в свободное время она поет в местном хоре и играет в карты и домино.

Пользующаяся в своем поселке глубоким уважением, Льюминада была заядлой курильщицей с 14 до 70 лет, а сейчас встает на рассвете, чтобы приготовить крепкий кофе, ежедневно читает газеты. Единственное, о чем она мечтает, - "видеть рядом свою семью и многочисленных друзей".

Для 101-летней Марии Антоньеты Эстевы секрет долголетия состоит в том, чтобы "жить с душой, не думать о смерти, пить много молока и есть сладости".

"Не знаю почему, но я себя чувствую лучше, когда работаю. Я не считаю свои годы, так как не думаю, что смерть близка, и поэтому счастлива", - говорит Эстева, у которой за плечами долгая карьера модистки. И сейчас она продолжает заниматься шитьем вместе с монашками в швейной мастерской вблизи Гаваны.

Она также считает любовь одним из секретов долголетия. У Эстевы нет детей, но она трижды была замужем, в последний раз в 70-летнем возрасте, а сейчас влюблена во вдовца, который "часто наведывается" в дом ее подруги.

Создателем "Клуба 120-летних" является профессор Эухенио Сельман, президент Ассоциации медиков Карибского бассейна, который и собрал кубинских долгожителей на очередную встречу.

В своей книге "Как дожить до 120 лет" он делится секретами долголетия. Для этого "нужно быть оптимистом и никогда не позволять себе впадать в уныние. Кроме того, следует правильно питаться, уделяя особое внимание употреблению фруктов и овощей, внимательно следить за здоровьем и несколько раз в неделю заниматься физическими упражнениями". Профессор также подчеркивает важность постоянного культурного развития, которое хорошо помогает в борьбе со стрессом. Непременным для долголетия он считает и "здоровую окружающую среду".

ami-tass.ru