Синяя и красная ткань защитит от ультрафиолета

Ученые из Испании доказали, что синие и красные цвета защищают от ультрафиолетовых лучей лучше, чем желтые.

Цвет являются предопределяющим фактором для степени защиты от вредных лучей, поскольку влияет на скорость их проникновения, пишет Medstream.ru.

С помощью компьютерных моделей, ученые связали уровень защиты от ультрафиолета трех красок и различных тканей. Затем они окрасили хлопчатобумажные ткани в красные, синие и желтые оттенки и измерили их способность поглощать лучи. Ткани с более темными или интенсивными цветами лучше всего защищали от ультрафиолета.

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