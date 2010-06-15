Три чашечки кофе спасают от рака и диабета

Исследователи Медицинской школы Гарварда обнаружили, что кофе способно снизить риск заболевания раком почек, а также сахарным диабетом, пишет medicinform.net. Специалисты провели исследование данных более 770 тыс. человек, собранных в течение12-18 лет. Оказалось, что потребление кофе снижает риск заболевания диабетом 2 типа.

Как известно, повышенный уровень инсулина является одним из факторов риска раковых заболеваний. У людей, которые ежедневно выпивали по 3 и больше чашек кофе в день (из расчета, что 1 чашка — это 240 мл) вероятность заболевания раком почек снижалась на 16%. Кроме того, у кофеманов на 25% ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.