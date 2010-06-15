Оперная певица вернулась на сцену после пересадки легких

Известная американская оперная певица вернулась на сцену спустя несколько месяцев после операции по пересадке обоих легких, сообщает Fox News. 28-летняя Черити Саншайн Тиллеман-Дик (Charity Sunshine Tillemann-Dick) впервые выступила перед публикой 26 мая на саммите, организованном Клиникой Кливленда.

До начала своего заболевания обладательница колоратурного сопрано Черити Саншайн с большим успехом выступала в лучших концертных залах США и Европы. Однако в 2004 году у 21-летней девушки была выявлена первичная легочная гипертензия - смертельно опасное заболевание, ведущие к нарушению кровоснабжения легких и снижению насосной функции правого желудочка сердца. В течение нескольких лет певица продолжала концертную деятельность, борясь с прогрессирующей болезнью, однако с начала 2009 года из-за ухудшения самочувствия ей пришлось отменить около сотни выступлений.

Врачи предупредили Черити, что ее единственным шансом на выживание является трансплантация донорских легких. Операция была проведена девушке в сентябре 2009 года хирургами Клиники Кливленда.

Первые попытки вернуться к пению Черити предприняла через несколько недель после выписки из больницы. Сначала она пыталась исполнять относительно несложные джазовые и фольклорные композиции. В марте текущего года певица возобновила занятия со своим старым преподавателем и вновь смогла исполнить некоторые произведения из своего оперного репертуара.

Первое публичное выступление Черити Саншайн Тиллеман-Дик состоялось 26 мая на саммите Опыт пациентов, организованном Клиникой Кливленда. "Вернуться в Кливленд, чтобы спеть здесь – исполнение мечты, особенно учитывая то, что с момента операции не прошло и года. Это чудо, и я очень рада, что могу разделить его с публикой", - заявила певица в интервью перед выступлением.

medportal.ru