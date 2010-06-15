Оперная певица вернулась на сцену после пересадки легких
Спустя несколько месяцев
Известная американская оперная певица вернулась на сцену спустя несколько месяцев после операции по пересадке обоих легких, сообщает Fox News. 28-летняя Черити Саншайн Тиллеман-Дик (Charity Sunshine Tillemann-Dick) впервые выступила перед публикой 26 мая на саммите, организованном Клиникой Кливленда.
До начала своего заболевания обладательница колоратурного сопрано Черити Саншайн с большим успехом выступала в лучших концертных залах США и Европы. Однако в 2004 году у 21-летней девушки была выявлена первичная легочная гипертензия - смертельно опасное заболевание, ведущие к нарушению кровоснабжения легких и снижению насосной функции правого желудочка сердца. В течение нескольких лет певица продолжала концертную деятельность, борясь с прогрессирующей болезнью, однако с начала 2009 года из-за ухудшения самочувствия ей пришлось отменить около сотни выступлений.
Врачи предупредили Черити, что ее единственным шансом на выживание является трансплантация донорских легких. Операция была проведена девушке в сентябре 2009 года хирургами Клиники Кливленда.
Первые попытки вернуться к пению Черити предприняла через несколько недель после выписки из больницы. Сначала она пыталась исполнять относительно несложные джазовые и фольклорные композиции. В марте текущего года певица возобновила занятия со своим старым преподавателем и вновь смогла исполнить некоторые произведения из своего оперного репертуара.
Первое публичное выступление Черити Саншайн Тиллеман-Дик состоялось 26 мая на саммите Опыт пациентов, организованном Клиникой Кливленда. "Вернуться в Кливленд, чтобы спеть здесь – исполнение мечты, особенно учитывая то, что с момента операции не прошло и года. Это чудо, и я очень рада, что могу разделить его с публикой", - заявила певица в интервью перед выступлением.