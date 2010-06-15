Кому шашлык категорически противопоказан

Шашлык часто становится причиной обострений у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Диетологи не рекомендуют увлекаться жареным мясом больным гастритом, холециститом и язвенной болезнью. Если же удержаться от того, чтобы попробовать ароматный шашлык, трудно, стоит, по крайней мере, тщательно срезат жир, хрустящую корочку и выбират неострые соусы и маринады, говорят врачи.

Не стоит увлекаться мясом и больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доказано, что, съедая каждый день по 50 грамм мяса, человек в несколько раз повышает риск развития ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

Покупая шашлык, не прошедший санитарный контроль, вы рискуете заразиться свиным или бычьим цепнем, трихинеллезом и токсоплазмозом. Последний особенно опасен для беременных женщин, от которых болезнь передается плоду, приводя к его смерти или развитию необратимых патологий.

В отличие от внутриутробного, приобретенный токсоплазмоз чаще всего протекает без симптомов. Перейдя в хроническую форму, он незаметно поражает сердце, глаза, нервную и другие системы. При остром течении болезни человек жалуется на головные боли, субфебрильную температуру, слабость, тошноту, а во время обследования врач наблюдает увеличение печени и лимфатических узлов.

Характерный признак заражения трихинеллезом — отечность лица. Круглые черви откладывают в ворсинках тонкой кишки человека живых личинок, которые затем вместе с кровью разносятся по всему телу. Первые симптомы человек замечает не ранее чем через два дня после заражения трихинеллами — это аллергия, зуд, температура, рвота, боли в животе. Если вовремя не обратиться к врачу, личинки могут попасть в нервную систему и привести к параличу и даже к смерти.

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