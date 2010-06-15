Две трети сливочного масла в Украине - фальсификат

Ежемесячно в Украине производят около 4 тысяч тонн фальсифицированного масла - с подсолнечным, соевым или даже рапсовым, пальмовым или арахисовым маслом.

Настоящего масла на полках украинских магазинов практически не осталось По приблизительным подсчетам экспертов, в Украине ежемесячно производят примерно 4 тысячи тонн фальсифицированного масла. Это почти две трети от общего производства. В год на "псевдомасле" зарабатывают около трех миллиардов гривен.

В центре испытаний продукции "Укрметртестстандарт" проверили 23 образца сливочного масла разных производителей. Половина продукции оказалась откровенным фальсификатом.

"С тех двадцати трех образцов, в двенадцати мы выявили наличие растительных жиров. В количестве от десяти до семидесяти процентов", - сообщил руководитель центра Владимир Семенович.

Согласно госстандарту, сливочное масло изготавливают исключительно из коровьего молока или продуктов его переработки: сливок или сухого молока. Производитель может добавить аминокислоты для подкрашивания. И главное - в масле не должно быть ни грамма растительного жира.

Но, как выяснилось, коровье молоко производители частично заменяют на подсолнечное, соевое или даже рапсовое, пальмовое или арахисовое масло. Чтобы смесь молочных и растительных жиров имела вид сливочного масла, в нее добавляют специальные пищевые добавки.

"Туда добавляют эмульгатор, чтобы смесь была однородной, и продукт соответствовал вкусовым требованиям и имел соответствующий внешний вид", - рассказал главный диетолог Минздрава Украины Олег Швец.

Однако смесь растительных и молочных жиров не может называться сливочным маслом. Для нее в законе четко прописали название - спрэд. Однако часть производителей сознательно нарушает законодательство и продает смеси под видом масла.

По словам врачей, серьезно отравиться таким "маслом" практически невозможно: все эти пищевые добавки сертифицированы, а их количество в продукте мизерное - не более нескольких миллиграммов. Впрочем, спрэд - по стандартам - стоит значительно дешевле настоящего сливочного масла, поэтому фальсификация продукта обогащает молокозаводы на миллиарды гривен.

ru.tsn.ua