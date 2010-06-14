Где отравились польские туристы, пока неизвестно

Городское Управление ветеринарной медицины опровергает информацию об отравлении польских туристов в Каменец-Подольском.

Об этом УНИАН сообщил начальнику управления Валерий ПУЛИК.

«8 июня этого года мы осуществили проверку в кафе-пиццерии “Нью-Йорк Стрит”, в частности по факту госпитализации детей из Польши в областную детскую инфекционную больницу г. Ивано-Франковска. В ходе проверки пиццерии было установлено, что, действительно, 6 июня сопровождающий группы польских детей заказал пиццу в количестве 25 штук», - отметил он.

Между тем, по его словам, по результатам обследования холодильной камеры пищеблока было установлено, что продукты, которые там хранились, были качественными.

«Кроме того, при опросе экскурсовода, который сопровождал группу польских детей в Каменец-Подольском, стало известно, что около 16 часов с группой детей он выехал из нашего города в Хотин Черновицкой области. Во время экскурсии по Хотинской крепости с 17 часов до 18.30 детей ни на что не жаловались, и около 18.30 автобус с группой поехал по направлению к Ивано-Франковску», - отметил также начальник управления ветмедицины.

В.ПУЛИК добавил, что заключение ветеринарной службы города свидетельствует о непричастности вышеупомянутого объекта общественного питания к пищевому отравлению детей.

Как сообщал УНИАН, 17 туристов из Польши, в том числе 5 детей, были госпитализированы 7 июня с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция в Ивано-Франковске. По данным МЧС, 6 июня они в составе туристической группы из 45 человек посещали Каменец-Подольский Хмельницкой области, где употребляли еду быстрого приготовления.