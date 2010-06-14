Крым: бойцы МЧС спасли 5-х людей, унесенных на матраце в море

Сотрудники МЧС спасли пятерых отдыхающих, которых на надувном матраце унесло в Черное море в западном Крыму на расстояние одного километра от берега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел в сакском поселке Новофедоровка.

МЧС выслало на помощь людям катер и скутер с матросами-спасателями.

Они сняли отдыхающих с матраца и доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Кроме того, в западном Крыму, в Евпатории, во время купания в море утонул 26-летний горожанин. Несчастный случай произошел в ста метрах от берега. «Предполагаемая причина гибели - ухудшение состояния здоровья в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Точная причина смерти устанавливается», - заявляет МЧС.