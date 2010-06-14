В Украине работают мобильные пункты сдачи крови

В Киеве, Львове, Запорожье, Чернигове и Луганске сегодня, 14 июня, развернута работа мобильных пунктов забора крови в рамках Всемирного дня донора крови.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель общественной организации «Всеукраинская Организация Здоровье», организатор проекта “День донора крови в Украине” Юлия ЗЕНЧЕНКО.

По ее информации, выездные бригады медработников сегодня будут работать с 10.00 до 16.00. В частности, в Киеве мобильный пункт сдачи крови развернут в парке им. Тараса Шевченко. Там все желающие смогут сдать кровь, предварительно пройдя бесплатную анонимную проверку на ВИЧ, гепатит и сифилис.

Пилотный проект был проведен в Киево-Могилянской академии 26 марта с.г., где был создан клуб доноров крови, где каждый пришедший донор оставил свои контакты и информацию о себе, и сейчас эти люди могут помогать всем, кто в этом нуждается.

В тот день за 5 часов акции было собрано 25 литров крови. В акции приняли участие около 100 человек, среди которых были как студенты, так и преподаватели, деканы Академии и обычные жители столицы, которые узнали случайно об акции.

“Именно эта акция стала толчком для нашего дальнейшего развития... Именно сейчас в 5 городах Украины проводятся подобные акции”, - сказала Ю.ЗЕНЧЕНКО.

Она призвала присоединиться к этой сегодняшней акции. Представитель организатора отметила, что целью мероприятия является не просто собрать кровь, а привлечь внимание общественных и политических деятелей разных областей к различным социальным проблемам и в частности донорству - первой проблеме, за которую взялась общественная организация.

“Мы надеемся, что именно эта акция станет первым кирпичиком в возрождении культуры донорства крови, волонтерского донорства крови в Украине”, - сказала Ю.ЗЕНЧЕНКО.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции главный специалист отдела мониторинга предоставления медицинской помощи Минздрава Украины Евгений МОРОЗ сообщил, что в мире сейчас распространяется тенденция перехода на 100% бесплатное донорство и сегодня уже более 55 государств, где доноры не берут оплату. В то же время в Украине существует платное и бесплатное донорство. В частности, за 1 литр крови, согласно соответствующему постановлению Кабмина, утверждена компенсация в объеме 160 грн., и донор сам решает, брать ли эти деньги или нет.

По данным Е.МОРОЗА, в Украине сейчас компенсацию не берут 92% доноров, 8% - берут.

Главный гематолог Минздрава Украины Василий НОВАК сообщил, что сегодня в Украине около 100 почетных доноров, 60 из них – заслуженные доноры Украины, 1 человек имеет звание Героя Украины за вклад в донорское движение и сдачу крови.

По его информации, чтобы нормально функционировала система предоставления медпомощи в стране, необходимо иметь 30-40 кровосдач на 1 тыс. населения, сегодня – это 16 на 1 тыс. населения.

Кроме того, он отметил необходимость провести реорганизацию службы крови. Как сообщил Е.МОРОЗ, сегодня в системе донорства работает 600 учреждений и заведений в Украине, где задействовано около 10 тысяч медработников. “В службе донорства нет системы, как в других странах, с детского садика, со школы люди знают, что сдать кровь это так же нужно, как чистить зубы. У нас такого понимания нет. Поэтому наша встреча сегодняшняя, я думаю, сделает какой-то шаг к этому пониманию”, - сказал он. Кроме того, специалист отметил пакет вопросов, которые должны быть решены в связи с функционированием службы крови, в частности, по работе с донором, сбору крови, ее хранению и предоставлению для переливания.

“В этом плане Министерство здравоохранения обеспокоено состоянием службы крови на сегодняшний день. Она не полностью нас удовлетворяет”, - сказал он, отметив, что уже создается план реформирования службы крови, где главный вопрос – это централизация службы на региональном уровне.

В свою очередь главный врач областного Центра переливания крови Петр ВЕРБИЦКИЙ отметил, что сегодня существует необходимость в пересмотре и закона о льготах донорам: “Льготы, которые предоставляются донорам, они установлены законом Украины о донорстве крови и ее компонентов, который был издан в 1995 г. С того времени прошло уже много лет, и льготы, которые предоставляются донорам, они нуждаются сегодня в пересмотре”.