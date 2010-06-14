FDA вынесло предупреждение фармкомпании Pfizer

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA) сделало предупреждение компании Pfizer Inc за то, что она вовремя не сообщала о серьезных побочных эффектах препаратов, уже поступивших в продажу.

В письме на 12 страниц руководителю Pfizer Джеффри Киндлеру (Jeffrey Kindler), FDA привел многочисленные примеры, включая некоторые препараты компании, широко известные во всем мире, такие как таблетки от полового бессилия "Viagra" и препарат для снижения холестерина "Lipitor".

Согласно данному документу, фармацевтический гигант задерживал сообщения о побочных эффектах препаратов с 2004-го года, число таких случаев в последние годы увеличивалось.

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